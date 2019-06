Reddit this

Sarah Lombardi: Knallharte Ansage an Ex Pietro!

Was hat sich Pietro nur dabei gedacht? In einem Interview mit der "BILD"-Zeitung packte er über seine Ex Sarah aus. "Ich gönne ihr das Beste, aber ich möchte einfach mit ihr keine Sendung mehr gemeinsam machen, da das Kapitel Sarah und Pietro beruflich zu Ende ist", sagte er. "Schon damals nach der Trennung habe ich eine hohe sechsstellige Summe abgelehnt, um nicht weiter mit ihr zusammen zu drehen. Sie hat dann allein ihre eigenen Formate gemacht."

Fieser Seitenhieb gegen Pietro

Doch Sarah ist von den Aussagen überhaupt nicht begeistert! "Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, um welche sechsstellige Summe es geht, aber Pietro erzählt auch manchmal viel", sagte sie gegenüber "Exclusiv". Will sie damit etwa sagen, dass Pietro lügt?

Sarah Lombardi: Neuer Look! So haben wir die Sängerin noch NIE gesehen!

Das sagt Pietro zu seinem Beziehungsstatus

Klingt fast so, als wenn das Verhältnis zwischen den beiden angespannt ist. Seit November 2016 geht das einstige " "-Traumpaar getrennte Wege. Während Sarah mittlerweile wieder in festen Händen ist, ist Pietro immer noch solo. "Ehrlich gesagt, war ich seit drei Jahren nicht mehr mit einer Frau vor der Tür. Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und lebe vorsichtig. Aber die nächste Frau, der ich mich öffnen werde, wird die Richtige sein", erklärte er. Wer weiß, vielleicht findet er ja bald seine Traumfrau...