Sarah Lombardi: Krankenhaus-Drama um Julian Büscher!

Julian Büscher hat sich verletzt

In seiner Instagram-Story sitzt Julian in einem Rollstuhl und wird von Sarah durchs Krankenhaus geschoben. "Frau Krankenschwester, wo müssen wir denn hin?", fragt er seine Liebste. "Zu den Sternen", antwortet Sarah. Dann verrät der Fußballer: "Leider waren die Sterne heute nicht so schön. Hinteres Kreuzband gerissen." Wie genau es zu der Verletzung kam, haben Julian und Sarah bisher nicht verraten.