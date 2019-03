Sarah Lombardi: Krankheits-Schock!

Reddit this

Eigentlich hätte es so schön werden sollen. verbringt gerade ein paar entspannte Tage auf Mauritius mit ihrem Schatz Roberto, Söhnchen Alessio und Freunden. Doch nicht alles läuft nach Plan...

Drama und Sarahs Hände und Füße

Denn einen Tag nach der Ankunft waren ihre Gelenke extrem angeschwollen. "Meine Hände und meine Füße sind richtig dick angeschwollen. Ich habe richtig viel Wasser eingelagert", erzählte die 26-Jährige am Wochenende in ihrer -Story. Möglich, dass der Langstreckenflug dafür verantwortlich ist. "Ich bin da sowieso für anfällig", gab sie zu. Deshalb ging sie am nächsten Tag gleich zum Sport, um die geschwollenen Gelenke wieder loszuwerden.

Sarah zeigte sich mit knallrotem Gesicht

Doch damit nicht genug! Sarah hat sich bereits einen fiesen Sonnenbrand eingefangen. "Ich habe den Sonnenbrand meines Lebens! Die Sonne ist hier so stark. Das ist mir noch nie so schlimm passiert", klagte sie. Von den ganzen Wehwehwechen ließ sich Sarah den Urlaub trotzdem nicht verderben. Gleich am nächsten Tag ging es zum Strand.