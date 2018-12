Sarah Lombardi: Krankheits-Drama um Alessio!

Alessio Lombardi ging es schon mal besser. Der kleine Mann hat sich eine dicke Erkältung eingefangen.

Große Sorge um Alessio

„Ihr Lieben, wir sind wieder zurück in Köln. Und liegen gerade auf der Couch und schauen ein bisschen Fernsehen. Und Alessio ist richtig krank geworden und hat Fieber. Deswegen habt ihr auch noch nichts von mir gehört", berichtet Sarah in ihrer -Story. Auf einmal hört man ihren kranken Sohn husten.

Ursprünglich hatte Sarah für den Abend ganz andere Pläne. „Eigentlich wollte ich mir jetzt so ’nen richtigen -Abend machen, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt verschieben.“ Zu ihrem kurzen Clip schreibt sie noch: „Man leidet immer so mit, wenn die Kids krank sind.“

Rührende Liebeserklärung von Pietro an Sarah

Und was ist mit Papa Pietro? Der richtete gerade auf seinem Instagram-Account zuckersüße Worte an alle Eltern. „Ich möchte kurz was loswerden an alle Mamas und Papas da draußen. Tut mir einen Gefallen: Seid immer für eure Kinder da, kämpft für eure Kinder, lasst sie niemals im Stich. Denn die Kinder sind unsere Zukunft und es gibt nichts Schöneres als ein Kinderlächeln", schrieb er.

„Und auch an alle getrennten Paare da draußen – glaubt mir, ein Kind braucht Mama und Papa, deswegen seid für eure Kinder da. Und alle, die es nicht sind, die haben für mich nicht mehr alle Tassen im Schrank und gehören in den Mülleimer. Ich bin wirklich froh, dass Alessio so eine tolle Mama hat. Auch wenn die manchmal Banane im Kopf ist, muss ich sagen, sie ist eine tolle Mama und ich bin echt froh und stolz, dass Alessio so eine Mama hat.“