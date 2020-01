Sarah Lombardi: Liebes-Hammer nur zwei Wochen nach der Trennung!

Bei ist ordentlich was los! Im Dezember wendete sich die Beauty mit der traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie und ihr Roberto keine Zukunft mehr miteinander haben. Für ihre Fans ein absoluter Schock! Schließlich galten die beiden als das neue Traumpaar der Promiwelt. Doch für Sarah kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Sarah Lombardi überrascht mit Liebesbeichte

Die letzten Tage befand sich Sarah Lombardi mit Sohn Alessio und Dancing on Ice-Partner Joti Polizoakis im gemeinsamen Ägyptenurlaub, um den Jahreswechsel zu zelebrieren. Für einige ihrer Fans ein eindeutiges Zeichen dafür, dass zwischen Sarah und Joti mächtig die Funken fliegen. Doch die Sängerin dementierte diese Spekulationen via " ": "Freunde sind Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben, wie man fliegt." Dazu postete sie ein Bild von sich und ihrem Tanzpartner. Einer ihrer jüngsten Posts bringt die Liebes-Gerüchteküche nun jedoch erneut zum Brodeln...

Sarah sorgt für Kopfzerbrechen

"Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest dein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du!", schreibt Sarah am Donnerstag auf Instagram. Doch wen meint die damit? Ist das etwa eine verstecke Liebesbotschaft an Joti? Bei einem genauen Blick auf die Bildwahl bekommen ihre Fans Klarheit. So teilt die Sängerin zu dem rührenden Liebes-Post ein Bild von sich und Sohn Alessio, wie er seiner Mama dicken Schmatzer verpasst. Wie süß! Ob Sarah ihre Anhänger in diesem Jahr wohl auch mit einem neuen Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein…

