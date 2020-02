Sarah Lombardi: Liebes-Wirrwarr! Roberto Ostuni rudert zurück

Reddit this

Eigentlich klang es so, als hätte Sarah Lombardi ihren Ex-Freund Roberto Ostuni einfach über Instagram abserviert. Doch nun rudert er zurück...

Das Liebes-Aus von und Roberto Ostuni sorgte vor wenigen Wochen für Furore. In einem Interview verriet der dunkelhaarige Schönling nun, dass er über Instagram von der Trennung erfuhr. Kurz nach der Ausstrahlung rudert er allerdings wieder zurück.

Sarah Lombardi: Bitteres Liebes-Drama!

Sarah trägt keine Schuld

In seiner -Story stellt Roberto klar, dass er Sarah keine Schuld zuweisen möchte. „Ich wurde weder betrogen, noch verascht oder einfach so von heute auf morgen links liegen gelassen. Ihr war die Beziehung mindestens genauso wichtig wie mir“, erklärt er. „Denn auch ich gestehe mir grobe Fehler ein, die zum Ende geführt haben und ich habe das auch so im Beitrag gesagt. Es gibt keinen Schuldigen oder schlechten Menschen. Fehler passieren und manchmal passt es halt nicht. Vielleicht habe ich das Ende einfach nicht wahrhaben wollen und habe die Realität ausgeblendet, wofür sie nichts kann.“

Am Ende richtet er das Wort sogar direkt an Sarah: „Ich wünsche dir alles Gute“. Dazu ein kleines Kleeblatt-Emoji. Es scheint, als wäre das Kapitel zwischen den beiden nun endgültig abgeschlossen…

