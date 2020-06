Sarah Lombardi: Liebesbeweis für Pietro

haben eine Rundreise durch Italien gemacht. In ihrer neuen Doku-Soap bei RTL II lassen sie die Zuschauer daran teilhaben.

Die Rundreise mit dem Wohnmobil bedeutet für das Paar allerdings auch viel Stress, denn wegen Alessio muss alles ganz genau vorbereitet werden. Besonders Sarah macht sich große Sorgen, etwas zu vergessen.

Das Paar begibt sich auf die Suche nach einem passenden Wohnmobil, das auch genug Platz bietet. Damit die Milch für Alessio erhitzt werden kann, ist eine Küche in dem Wohnmobil am wichtigsten.

Sarah möchte Pietro außerdem zeigen, dass sie ihn über alles liebt – und arbeitet an einem Liebesbeweis. In einem Tonstudio will sie einen Song für ihren Liebsten aufnehmen. Wie wird Pietro darauf reagieren? Und können sie ihre Traumreise bald antreten? Das zeigt RTL II bei „Sarah & Pietro... im Wohnmobil durch Italien“ um 21:15 Uhr.