Sarah Lombardi: Liebeserklärung an Pietro!

Ein Jahr. Genau so lange ist es jetzt her, dass sich Sarah und Pietro Lombardi getrennt haben. Dennoch verbringen sie noch immer Zeit miteinander - und das nicht nur wegen ihres Kindes. Ertst kürzlich wurden sie gemeinsam in einem Fitness-Studio gesichtet. "Wir trainieren im selben Studio. Wir begrüßen uns dort natürlich und reden miteinander. Wir können miteinander super sprechen. Wir sind nach all dem befreundet. Anfangs war da nur Zorn und Hass, der sich angestaut hatte. Das musste alles raus. Pietro ist genauso meine Familie wie unser Sohn. Er gehört dazu", sagte Sarah.