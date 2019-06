Reddit this

hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Sie hat ordentlich abgenommen und trainiert hart für ihren neuen Body. Für viele Fans zu hart...

Sarah Lombardi: Stress mit Ex Pietro? Jetzt platzt ihr der Kragen

Sarah Lombardi: Mager-Schock

Bei will Sarah Lombardi ihren Fans eigentlich nur eine Tasche zeigen, doch die können nur auf die Schultern der 26-Jährigen schauen. Die sind ihrer Meinung nach nämlich viel zu dünn!

"Du bist richtig abgemagert", sorgt sich ein Fan. Ein anderer meint: "Ich finde dich aber auch sehr sehr dünn!"

Und Sarah? Die reagiert gar nicht erst auf solche Kommentare. Denn sie fühlt sich wohl in ihrem Body!

Sarah Lombardi ist stolz auf ihren Body

Sarah Lombardi tut viel für ihren Körper. Sie schwitzt regelmäßig im Fitnessstudio. Aber sie nascht auch mal gerne. "Auch ich esse mal Süßigkeiten. Man glaubt ja immer, dass ich mich sieben Tage die Woche, 24 Stunden gesund ernähre, was völliger Blödsinn ist", verriet sie vor einiger Zeit in einer Instagram-Story. "Es ist völlig egal, wie viel man wiegt, solange man sich in seinem Körper gut fühlt - und das tue ich mittlerweile."