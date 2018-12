Sarah Lombardi: Mega-Ausraster! Ihr platzt der Kragen

Reddit this

Das Leben als Promi ist nicht immer einfach. Ständig wird man von Fremden gefilmt und fotografiert. Da kann auch Sarah Lombardi ein Lied von singen. Doch wenn es um Söhnchen Alessio geht, versteht die 26-Jährige keinen Spaß.

Sarah Lombardi: "Ich bin gerade auf 180"

Auf ihrem -Account platzte ihr jetzt der Kragen. "Es kommt so oft vor, dass ich gefilmt werde. Letztens war eine Situation, da hatte Alessio die ganze Hose voll und dann habe ich ihn auf den Wickeltisch am Flughafen gelegt. Dann hat sich eine Frau einfach daneben gestellt und das gefilmt – samt allem", erzählte sie. "Ich bin gerade auf 180! Ich kann einfach nicht verstehen, wie Menschen so unmenschlich sein können."

Sarah Lombardi: Große Sorge! Was sie jetzt für ihren Freund tut, geht zu weit!

Sarah schämt sich nicht für Alessio

Sarah erlebt so eine unangenehme Situation nicht zum ersten Mal. Oft filmen sie die Leute, wenn sie gerade mit Alessio schimpft. "Ich frage mich wofür, wo ist der Sinn und warum? Ich schäme mich dafür auch nicht. Alessio hat sehr viel Temperament, man muss da auch manchmal lauter werden. Man muss ihm ganz klare Grenzen setzen. Da ist mir die Erziehung meines Kindes wichtiger, als dass mich irgendwelche Leute filmen. Aber trotzdem rege ich mich darüber auf."