Sarah Lombardi: Mega-Comeback! Die Fans sind aus dem Häuschen

Eisprinzessin Sarah Lombardi ist zurück! Sie hat einen neuen Job bei "Holiday on Ice" an Land gezogen.

ist heiß aufs Eis! Im Februar gewann sie die Sat.1-Show "Dancing on Ice". Jetzt zieht sie sich wieder die Schlittschuhe an...

Sarah Lombardi steht wieder auf dem Eis

Der Grund: Die Sängerin wird in der neuen "Holiday on Ice"-Show "Supernova" dabei sein. Das Training hat bereits begonnen. In 90 Tagen ist bereits Premiere. "Das erste Mal auf dem Eis war komisch. Es ist natürlich ungewohnt und man hat großen Respekt davor. Es ist eine Eisfläche, die ist glatt. Aber es hat mir direkt Spaß gemacht und dann wollte ich mehr. Da habe ich 'Dancing on Ice' schon vermisst, auf dem Eis zu stehen und zu trainieren", freut sie sich gegenüber der "BILD"-Zeitung.

Sarah Lombardi: Entlarvende Enthüllung! Hat sie allen etwas vorgemacht?

Sarah Lombardi: "Es lohnt sich immer weiter zu kämpfen"

Für Sarah läuft es momentan so richtig rund. Sie sitzt aktuell in der Jury von " ", drehte mit für "Das Traumschiff" und schwebt immer noch mit ihrem Freund Roberto auf Wolke 7. "Es ist wichtig, dass man immer wieder aufsteht", erklärt Sarah heute. "Ich habe sehr viel Rückhalt von meiner Familie bekommen, die mir immer wieder gesagt hat, es kommen wieder bessere Zeiten. Es lohnt sich, immer weiter zu kämpfen."

Kürzlich zeigte sich Sarah mit Pony. Die neue Frisur seht ihr im Video: