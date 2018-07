Sarah Lombardi: Mega-Drama im Schwimmbad!

Reddit this

Wenn es um Sohn Alessio geht, versteht keinen Spaß! In ihren Stories erzählt die Sängerin jetzt, wie ein freier Tag im Freibad zum absoluten Albtraum wurde...

Alessio passierte ein kleines Missgeschick

"Jetzt sind wir im Schwimmbad, es ist richtig schönes Wetter und Alessio kann sich austoben", erzählt sie in einem kurzen Videoclip ihren knapp 870.000 Followern. Doch kurz nach der Ankunft passierte dem Dreijährigen ein kleines Malheur. "Gerade erst angekommen, hatten wir natürlich - wie soll es anders sein - direkt ein Problem, als Alessio mit seiner Badehose ankam und meinte: Mama, ich habe was in der Hose." Eigentlich keine große Sache für die Mama: "Ich bin natürlich direkt mit ihm auf die Toilette, habe alles sauber gemacht und alles ausgewaschen. Bestimmt 15 Minuten lang."

Sarah ist stinksauer

Eines machte die Sängerin jedoch richtig wütend. "Ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz schlimm, dass hier einfach Leute sitzen, die dann meinen in solchen Situationen so richtig dumme Blicke und doofe Kommentare abzugeben. Sowas kann ich einfach nicht verstehen, vor allem, wenn man dann auch noch das Handy rausholt und fotografiert!", macht Sarah ihren Ärger auf Luft. "Ich meine, es ist ein Kind! Sowas passiert nicht nur uns. Sowas kann jedem anderen auch passieren. Ich schäme mich dafür auch nicht und hoffe, dass sich die Betroffenen angesprochen fühlen."

Wenig später konnten das Mama-Sohn-Gespann ihren Schwimmbad-Aufenthalt dann aber doch noch genießen.