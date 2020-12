Sarah Lombardi: Mega-Überraschung! Ihre Fans sind sprachlos

Bei "The Masked Singer" konnte Sarah Lombardi die Zuschauer auf ganzer Linie überzeugen. Kein Wunder: Als Skelett lieferte sie eine unglaubliche Show ab und sorgte mit Songs wie "Bring Me To Life" und "Chandelier" für Gänsehaut vor den TV-Bildschirmen. Rund eine Woche nach ihrem Sieg überrascht die Sängerin ihre Fans nun mit einem Video der besonderen Art...