Reddit this

hat einfach kein Glück in der Liebe. Nach der Trennung von im Oktober 2016, versuchte sie es mit ihrer Affäre und Jugendliebe Michal T. Ohne Erfolg. Danach verliebte sie sich in Roberto Ostuni - aber auch diese Liebe scheiterte nach nur einem Jahr. Jetzt zeiht ihr Ex offenbar Konsequenzen!

Sarah Lombardi: Trennung von Roberto Ostuni bestätigt!

Sarah Lombardi: Roberto Ostuni zieht einen Schlussstrich

Kurz nachdem das Liebes-Aus zwischen Sarah Lombardi und Roberto Ostuni bekannt wurde, hat der Berliner nun seinen -Account gelöscht! Was ist denn da los?

Erst kürzlich soll er über den Account versucht haben die alten Sachen der Sängerin zu verkaufen. Dafür wurde er böse angegriffen. Hat er jetzt aus seine, Fehler gelernt? Wollte er keine fiesen Nachrichten mehr?

So geht Sarah Lombardi mit der Trennung um

Anders als bei der Trennung von Pietro spricht Sarah Lombardi nicht offen über das Liebes-Aus mit Roberto. Zwar hat sie es offenbar in einem kurzen Statement gegenüber "Bunte" betsätigt, doch mehr sagt sie dazu nicht. Momentan konzentriert sie sich viel lieber auf Söhnchen Alessio und ihre Karriere. Und man muss zugeben: Ihr Strahlen hat sie trotz gebrochenem Herzen nicht verloren...