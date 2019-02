Sarah Lombardi: Nackt! Dieses heiße Foto begeistert die Fans

Ganz schön hot! ist momentan so schlank und durchtrainiert, wie nie zuvor! Jetzt überraschte sie ihre Fans mit einem Schnappschuss, auf dem sie fast (alles) zeigt...

Heiße Aufnahmen aus dem Urlaub

Derzeit urlaubt Sarah mit Söhnchen Alessio in Ischgl. Nach einem anstrengenden Schneetag gönnte sie sich ein Schaumbad. Klar, dass sie auch ihre Follower an diesem schönen Moment teilhaben ließ. "Einfach nur entspannen", schrieb sie zu zwei heißen Schnappschüssen. Auf dem ersten Bild sieht es so, als ob sie komplett nackt in der Wanne sitzt. Doch für das zweite Bild hat sie sich dann doch noch einen trägerlosen Bikini übergeworfen.

Von den Fans wurde Sarah nur so mit Komplimenten überhäuft. "Du bist so hübsch", "Wundervolle Frau" und "Darf ich deine Badeente sein?", lauteten nur einige der positiven Kommentare.

Sarah Lombardi: Enthüllt! Das steckt wirklich hinter den Trennungsgerüchten!

Kritik von Ex Pietro

Übrigens kommt Sarahs erschlankte Figur nicht bei allen gut an. "Die ist komplett dünn geworden. Mir würde sie jetzt nicht mehr gefallen", sagte Pietro kürzlich gegenüber "Promiflash". Tja, hauptsache Sarah gefällt es selbst!