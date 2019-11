Sarah Lombardi: Nanny-Skandal!

Kind und Karriere – das geht auch bei nicht ohne ein bisschen Unterstützung. Und nach der sucht (27) gerade: Auf postete sie eine Stellenanzeige: „Ich suche zurzeit eine Nanny, die einfach einspringen kann, wenn mal niemand aus der Familie Zeit hat.“ Denn Sarah hat gemerkt: Termine wahrnehmen, verreisen, vor der Kamera stehen, Party machen – das alles lässt sich nicht so gut koordinieren, wenn einem ständig der kleine Alessio (4) am Rockzipfel hängt.

Zum Papa abschieben? Geht nicht. Schließlich versucht der genauso, seine Karriere voranzutreiben. Die Lösung: eine Kinderfrau für den Kleinen! Und die muss klaren Anforderungen entsprechen: „Sie sollte viel Erfahrung mitbringen, mindestens 20 Jahre alt sein, spontan und flexibel sein.“ Alles Kriterien, die auf sie zutreffen: Jojo W., ausgebildete Kinderkrankenschwester und selbst ernannte „Travel Nanny“. Klingt perfekt, oder? Leider nicht ganz – denn Jojo ist (noch) vergeben: Sie arbeitet für Sarahs Kollegin (31) und passt auf deren Sohn Ludwig (1) auf.

Spannt Sarah Lombardi Cathy die Nanny aus?

Jojo begleitet das Mutter-Sohn-Gespann sogar im Urlaub: „Mit kleinem Kind verreisen ist wirklich sehr anstrengend, aber meine Jojo und ich haben das Beste daraus gemacht!“, verriet Cathy gerade erst über ihren Trip nach New York. Und auch sonst schwärmt die Spielerfrau in den höchsten Tönen von ihr. Auf Insta schrieb Cathy mal an Jojo: „Danke für deinen unglaublichen Support!“

So eine Supernanny gibt’s nur einmal, das scheint auch Sarah klar zu sein. Ob sie Jojo deshalb abwerben will? Von ihren Fähigkeiten konnte sie sich bereits persönlich überzeugen. Bei einem Yoga-Event im Hummel’schen Ferienhaus in Kroatien lud Cathy vor einigen Monaten auch Sarah ein. Und sogar der Kontakt zu der Kinderfachfrau steht bereits: Jojo folgt Sarah neuerdings auf Insta. Könnte also gut sein, dass Cathy bald alleine dasteht. Autsch! Aber Hauptsache, Alessio geht’s gut...

