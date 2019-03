Sarah Lombardi: Neue Liebe? Ertappt mit einem Mann!

Es wird nicht ruhig im Liebesleben von ! In den vergangenen Wochen wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Sarah wieder solo durchs Leben geht. Das jüngste Ereignis könnte nun Klarheit ins Liebes-Leben der bringen...

Pietro Lombardi: Jubel-News nach Scheidung von Sarah! Er macht es offiziell!

Sarah Lombardi: Erwischt mit einem Mann

Wie nun bekannt gegeben wurde, soll Sarah Lombardi dabei gesichtet wurden sein, wie sie mit einem Mann an ihrer Seite das Legoland Berlin besucht haben soll. Sarah und ihre männliche Begleitung sollen dabei wie ein frisch verliebtes Paar gewirkt haben. So berichtet es jedenfalls "Guten Morgen Deutschland". Doch wer ist der Unbekannte an der Seite der Beauty? Handelt es sich dabei etwa um Freund Roberto?

Sarah Lombardi: Wer ist der unbekannte Mann?

Auf einem Foto, welches Sarah mit ihrer Begleitung im Legeoland zeigt, ist der Unbekannte leider nur von hinten zu sehen. Allerdings ist anzunehmen, dass es sich dabei um Roberto handelt. Schließlich kündigte Sarah schon vor einigen Tagen einen Liebes-Urlaub via " " an. Darüber hinaus wohnt Roberto nach wie vor in Berlin. Die Beauty könnte ihm also einen Besuch abgestattet haben. Wann Sarah wohl das Liebes-Geheimnis lüften wird? Wir können gespannt sein...