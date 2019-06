Sarah Lombardi: Neuer Look! So haben wir die Sängerin noch NIE gesehen!

Das eine waschechte Fashionista ist, ist definitiv nicht Neues. Via Instagram versorgt die Beauty ihre Fans immer wieder mit Outfit-Inspirationen, die für jede Menge Begeisterung sorgen. Ihr neuster Look schlägt nun jedoch alle Aufmerksamkeits-Rekorde...

Sarah Lombardi beim Pferderennen

Am vergangen Sonntag war Sarah Lombardi dabei zu beobachten, wie sie mit ihrem Roberto das Pferderennen in Iffezheim besuchte. Sarah entschied sich zu dem Anlass für ein Apricot-Kleid mit sexy Bauch-Cut-Out, welches sie mit einem XXL-Sonnenhut in kombinierte. Doch vor allem ein Detail stach ihren Fans bei ihrem Look ganz besonders ins Auge: Sarahs Schuhe! Sarah entschied sich nämlich für ein paar Sneaker in Weiß, die ihren Fans scheinbar so gar nicht gefielen...

Sarah gibt Fashion-Statement ab

Wie in Sarahs -Story deutlich wird, waren ihre Fans von ihrer Sneaker-Kombination so gar nicht begeistert. So erklärt die Sängerin: "Für die, die sich wegen der Turnschuhe beschweren: Ich habe zurzeit keine richtige Lust auf hohe Schuhe und trage meine eben auch gern sportlich. Auf dem Rasen wäre das auch nicht so zum Vorteil gewesen mit Absätzen." Na das ist mal ne Ansage! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Sarah die Fan-Kritik nicht allzu sehr zu Herzen nimmt.