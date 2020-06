Sarah Lombardi: Nutzt ihr neuer Verehrer sie nur aus?

„Ich kenne Dominik nur von einer einzigen Veranstaltung. Ansonsten haben wir nicht viel miteinander zu tun. Flüchtig halt mal so ‚Wie geht’s?‘. Das war’s.“

Vielleicht ist es auch besser, dass Sarah kein Interesse zeigt. Gründe für eine gewisse Distanz gäbe es genug. Fakt ist nämlich: Auch andere Promi-Damen sind bereits in Dominiks Flirt-Visier geraten – und das offenbar nicht ohne Grund. So berichtet „Bachelor“-Finalistin Erika Dorodnova (26): „Schon in der Vergangenheit hat er versucht, über prominente Frauen ins Rampenlicht zu kommen. Damals, als die ,Bachelor‘-Staffel lief, baggerte er an uns Mädels. Jetzt will er halt Sarahs Prominenz für sich nutzen.“ In eine ähnliche Richtung äußert sich „Promi Big Brother“-Kollegin Evelyn Burdecki (29): „Auch im Haus hatte ich meine Probleme mit Dominik und wusste nicht immer, ob er ehrlich und aufrichtig ist. Ich kann Sarah nur empfehlen, die Augen offen zu halten.“

Haus-Mitinsassin Sarah Knappik (31) ist zunächst ebenfalls auf Dominiks Masche hereingefallen, hat sich dann aber dagegen gewehrt und gegen den Schönling eine gerichtliche Verfügung erwirkt, die besagt, dass er sich nicht weiter über sie äußern darf. Scheint, als hätten verschiedene Promi-Damen negative Erfahrungen mit dem Stuttgarter gemacht. Doch als "Closer" ihn auf die schweren Vorwürfe anspricht, bleibt er gelassen: „Wenn ich Sarah etwas Böses wollen würde, hätte ich unseren Kontakt viel besser ausschlachten können. Hab ich bislang irgendwas forciert? Nein! War ich mal auf Fotos mit irgendwelchen meiner Flirts mit Promi-Damen zu sehen? Nein! Also, Sarah braucht sich vor mir nicht in Acht nehmen.“ Dennoch: Etwas Vorsicht kann nie schaden...