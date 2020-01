Sarah Lombardi: Öffentliche Demütigung von Ex-Freund Roberto!

Während der Rest der Nation die Korken knallen lässt und 2020 mit einem rauschenden Fest begrüßt, will sich bei keine rechte Feierlaune einstellen. Kein Wunder, schließlich muss sie den Jahreswechsel nicht nur als Neu-Single verbringen, sondern muss auch mit ansehen, wie ihr Ex-Freund Roberto (31) sie vor allen Augen demütigt…

Pietro Lombardi: Traurige Neuigkeiten! Er steht erneut vor einem Scherbenhaufen!

Sarah Lombardi war so glücklich

Es fing alles so vielversprechend an: Im Juni 2018 ließ Sarah gegenüber "Closer" die Liebes-Bombe platzen. Da verriet sie, dass sie " " sei – in Roberto. Endlich der Richtige, da war sich die 27-Jährige sicher. Und obwohl die beiden eine Fernbeziehung zwischen Köln und seiner Wahl-Heimat Berlin führten, schmiedete sie schon große Zukunftspläne. "Natürlich wünsche ich mir noch ein Geschwisterchen für Alessio", erzählte Sarah damals. Doch es kam alles ganz anders...

Roberto stellt Sarah bloß

Auf Instagram teilte Sarah die traurigen Neuigkeiten: "Nein, wir sind nicht mehr zusammen." Zu den Details der Trennung will sich Sarah nicht äußern. Zu tief sitzt bei ihr der Trennungs- Schock: Wie konnte sie sich so sehr in Roberto täuschen? Denn der Halb-Italiener geht nur wenige Tage nach der Trennung schon wieder auf Flirt-Kurs, natürlich ganz zeitgemäß via . Auf seinem Account präsentiert er sich ab sofort von seiner Schokoladenseite. Sehen können das allerdings nur die Follower, die er akzeptiert. Und das sind offenbar ausschließlich junge hübsche Ladys. Autsch...

Huch, so kennen wir Sarah Lombardi ja gar nicht!