Sarah Lombardi: Paar-Reunion bei „Holiday on Ice“

Anfang des Jahres nahm Sarah Lombardi am TV-Format „Dancing on Ice“ teil – und begeisterte Jury und Fans. Nun wagt sie sich wieder aufs Eis. Und ihr Tanzpartner ist kein Unbekannter...

Wie auch schon zu „Dancing on Ice“ wird bei „Holiday on Ice“ gemeinsam mit Joti Polizoakis über die Tanzfläche schweben.

Glücklich erzählt Sarah Lombardi: „Wir haben so eine enge Bindung zueinander, so eine tolle Freundschaft – das ist einfach etwas ganz Besonderes.“ Auch ihr Tanzpartner ist ganz begeistert, wieder an Sarahs Seite zu sein: „Es ist die Kirsche auf der Torte.“

Sarah Lombardi: Zurück auf dem Eis

Gegenüber „Bild“ verriet Sarah Lombardi, dass es ihr größter Wunsch war, Joti wieder als Tanzpartner zu haben.

Doch den Beiden ist bewusst, das ihnen ein hartes Training bevorsteht: „Ich habe einen starken Partner an meiner Seite, der mich dazu motiviert, das Beste aus mir herauszuholen. Wir haben eine tolle Mischung beim Training: Wir haben Spaß, sind aber auch diszipliniert und fokussiert.“

Joti Polizoakis stellt gegenüber „Bild“ klar: „Wir wollen auf jeden eine Schippe drauflegen! Das ist unser Anspruch. Wir arbeiten gerade so hart, wie wir können. [...] Sie hat ein unglaubliches Talent für diesen Sport. Sogar mein Bundestrainer war begeistert und sagte, sie würde performen wie eine richtige Eiskunstläuferin. Man kann es ihr total abkaufen. Hätte sie früher angefangen, wäre sie ein Star in diesem Sport.“

In ein paar Wochen, am 27. November, feiert die neue Show von „Holiday on Ice“ in Deutschland Premiere. Sarah Lombardi nimmt dabei an zehn Shows teil. Wie bereits bekannt ist, wird die 26-Jährige zwei Solo-Nummern tanzen und beim großen Finale dabei sein.