Sarah Lombardi: Peinlicher Gesangs-Ausrutscher!

Nach ihrem Auftritt in der -Show "Schlag den Star" wird Sängerin Sarah Lombardi (26) ganz schön von ihren Fans kritisiert. Denn Sarah lag nach den 12 Spielen eindeutig im Rückstand gegen Sänger Eko Fresh (35) und verlor schließlich. Daraufhin war die 26-Jährige so sauer, dass sie ihrem Mitspieler nicht einmal gratulierte. Prompt beschwerten sich ihre Fans auf Social Media und Sarah entschuldigte sich öffentlich auf für ihr Verhalten. Gut, vergeben und vergessen war der kleine Ausrutscher am Ende der Show. Doch eine Sache blieb den Zuschauern und ihren Followern im Gedächtnis: Ihr Gesang!

Sarah Lombardi: Haben ihre Songs zu viel versprochen?

Neben der absoluten Neuheit, dass "Schlag den Star" erstmalig dank Sarah Lombardi und Eko Fresh ein Kampf der Geschlechter ist, gab es eine weitere Innovation. Im Vorfeld wurde den Teilnehmern ein Spiel verraten, dass später im Duell auftauchte. Beim "Songbattle" ging es darum, dass die beiden Sänger sich vorab jeweils drei Songs ihrer Wahl aussuchen durften, die als Medley performen mussten und das Publikum darüber abstimmte, wer von den beiden Spielern die Runde gewinnt. Sarah wählte als Song "Titanium" von SIA, "Ain`t nobody" von Felix Jaehn und "I wanna dance with somebody" von . Anspruchsvolle Songs von Weltstars. Eko dagegen setzte eher auf "Love Yourself" von , "Hey, was geht ab" von den Atzen und "Wadde hadde dudde da" von . Gute Wahl von dem 36-Jährigen, denn die Zuschauer gingen auf seine Songs voll ab und verzeihten dem Sänger dank seines sympathischen Auftritts auch den ein oder anderen schiefen Ton. Bei Sarah sah das allerdings anders aus...

Harte Niederlage für Sängerin Sarah Lombardi

Denn Sarah Lombardis Medley versprach ja schon vorab eine sehr anspruchsvolle Performance, der sie unter dem Druck der TV-Sendung und dem Stress nicht gerecht wurde. Eko gewann mit 55 Prozent der Stimmen das "Songbattle" und Sarah war sichtlich überrascht. Doch nicht nur die Niederlage traf die Sängerin schwer. Auf Twitter machten sich zahlreiche User lustig über die Sängerin. "Oh Gott die singt wirklich schlecht", "Ohne Autotune...hört man die schreckliche Wahrheit" und "Wäre schön wenn zwei "Musiker" singen können. Echt. Wäre schön..." schrieben sich die Fans ihren frust von der Seele. Eine Followerin kommentierte das Gesang-Debakel besoders hart: "Wenn die Sendung international zu sehen wäre, würden die Zuschauer nicht glauben, dass die beiden aufgrund ihres Gesangs "prominient" sind". Ob sich die Sängerin das gefallen lassen wird?