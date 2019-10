Wie schön! Obwohl sich Pietro und nach ihrer Trennung einen erbitterten Rosenkrieg lieferten, schafften sie es in den letzten Monaten, eine Freundschaft aufzubauen. Wie eng die beiden jedoch wirklich miteinander sind, zeigt nun ein aufgetauchter Clip...

Pietro Lombardi & Melissa: Jaaa, es ist Liebe!

Sarah Lombardi und Pietro Lombardi verstehen sich

Wie Pietro und Sarah immer wieder erklären, haben sie es geschafft, sich wieder zusammenzuraufen und führen mittlerweile eine absolute Bilderbuch-Freundschaft. So erklärte Pietro auch, dass er sich für Sarah freuen würde, dass sie in ihrem Roberto einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Und auch Sarah beteuerte, dass sie Pietro in Sachen Liebe mit Rat und Tat zur Seite steht. Doch damit nicht genug...

Pietro und Sarah sind glücklich miteinander

Via " " teilen Sarah und Pietro ein Clip in ihrer Story, aus denen ersichtlich wird, dass die beiden gestern Sarahs Geburtstag zusammen feierten. Neben Sarahs Familie war auch ein Pietro ein Gast der Runde und ließ es mit Sarah beim Bowling ordentlich krachen! Was für eine süße Überraschung! Pietro und Sarah sind also mittlerweile wieder so eng miteinander befreundet, dass Pietro auch ein gerngesehener Gast bei Sarahs Familie ist. Definitiv ein wahrer Grund zur Freude!

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht...