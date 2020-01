Sarah Lombardi & Pietro Lombardi: Jetzt kommt die süße Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Bei und ist ordentlich was los! Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Sarah nach der Trennung von Roberto bereits eine neue Flamme haben soll. Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Doch wer denkt, dass die Beziehungs-Turbolenzen von Sarah einen Keil zwischen sie und Pietro treiben, liegt falsch...

Pietro Lombardi: Jetzt schießt er bitterböse gegen Michael Wendler!

Sarah ist ein absoluter Pietro-Fan

Obwohl Sarah und Pietro nach ihrer Trennung schwierige Zeiten durchlebten, haben sie die Vergangenheit hinter sich gelassen und sind mittlerweile ein eingespieltes Team. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Sarah den jüngsten Posts von Pietro mit "Mega" kommentiert. Pietro gibt dabei einen Song zum Besten, der seiner Sarah scheinbar sofort ins Ohr und ins Herz geht. Aber auch die Fans von Pietro und Sarah zeigen sich sichtlich begeistert, über das freundschaftliche Verhältnis der beiden...

Die Fans von Pietro und Sarah sind überglücklich

"Süßes Kompliment für Pietro, danke Sarah! Bist und bleibst einfach mein absolutes Vorbild, genauso wie Pietro auch! Dazu gehört natürlich auch euer mega süßer Sohn Alessio", schreibt ein Fan unter dem Post. Ein anderer geht sogar so weit, dass er ein Duett zwischen Pietro und Sarah vorschlägt: "Ihr sollt es beide mal singen." Ob Pietro und Sarah diesen Tipp wohl beherzigen und bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen? Wir können definitiv gespannt sein...