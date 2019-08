Sarah Lombardi: Pietro lüftet ihr süßes Geheimnis!

Reddit this

Bei und ist ordentlich was los! Während Pietro in diesem mit "Phänomenal" wieder einen absoluten Mega-Hit landete, feierte Sarah am vergangen Samstag ihr "Supertalent"-Debüt. Aber auch privat haben die beiden allen Grund zur Freude...

Pietro Lombardi: Knallharte Vorwürfe gegen den Popsänger!

Pietro und Sarah haben sich wieder angenähert

Nachdem Pietro und Sarah vor knapp drei Jahren ihre Trennung bekannt gaben, folgte ein erbitterter Rosenkrieg, bei dem jede Menge dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit gewachsen wurde. Danach herrschte monatelang Funkstille. Doch dann die Wende! Sarah und Pietro näherten sich wieder an und gaben ihrer Beziehung eine neue Chance - auf freundschaftlicher Basis. Und das scheinbar mit Erfolg! Dies zeigt zumindest eine der jüngsten Aussagen von Pietro...

Pietro plaudert über die Beziehung zu Sarah

Wie Pietro nun gegenüber " " verrät, kann sich Sarah immer auf ihn verlassen. So plaudert er aus dem Nähkästchen: "Ich bin auch Seelsorger für Sarah, wenn sie Probleme hat. Gibt's ja auch, wenn irgendwas ist, mal Stress mit dem Freund, kann sie mich immer anrufen." Aber auch Sarah ist immer für ihn da. So ergänzt er: "Wenn ich mal eine Frau kennengelernt habe, sage ich: ‚Hey, guck mal, wie findest du die? Findest du die gut."

Lachend schiebt er dann noch hinterher: Sarah weiß Sachen von mir, die weiß keiner. Und das sollte auch keiner wissen.

Cool! Sarah zeigt sich mit neuer Frise und sieht einfach umwerfend aus!