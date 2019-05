Sarah Lombardi: Playboy-Hammer!

Das aktuell mit ihrer Karriere auf der absoluten Überhol-Spur ist, ist definitiv nichts Neues. So wurde erst kürzlich bekannt gegeben, dass sie als neue Jurorin bei "Das Supertalent" neben Dieter Bohlen und Co. Platz nimmt. Nun die nächste Sensation...

Pietro Lombardi: Unfall-Schock! Er musste ins Krankenhaus

Sarah Lombardi im Playboy?

Wie Sarah nun berichtet, hat das Männermagazin erneut bei ihr nachgefragt, ob sie vor der Kamera die Hüllen fallen lassen möchte. Doch will Sarah wirklich für den blankziehen? Gegenüber "Express" erklärt sie: "Mit Sicherheit hatte ich schon solche Angebote, aber ich habe abgesagt, wie jedes Mal." Eine Entscheidung, die vor allem ihre männlichen Fans bedauern. Ganz verzagen müssen sie jedoch nicht…

Sarah redet über neues Projekt

Auch wenn sich Sarah gegen ein Playboy-Shooting entschied, haben ihre Fans in der nächsten Zeit noch des Öfteren die Möglichkeit, ihr Idol zu bewundern. So gab Sarah vor Kurzem bekannt, dass sie für "Holiday on Ice" wieder übers Eis fegen wird. Auch für "Das Traumschiff" stand Sarah für einige Drehtage vor der Kamera. Langeweile kommt bei Sarah also nicht auf...