Sarah Lombardi: Radikaler Schlussstrich!

"Ich glaube, dass man aus Fehlern auch lernt. Wir waren damals sehr jung und ich würde es nicht als Fehler sehen, sondern als Erfahrung, aber es sind Entscheidung die ich heute treffe und mein Liebesleben privat halte. Bei Instagram kann ich selber entscheiden, was ich wann zeige und das ist für mich der perfekte Weg, um zu zeigen, was ich zeigen möchte", berichtet Sarah nun gegenüber "Prominent". Und wie es scheint, funktioniert ihre neue Strategie! So wirken sie und ihr Julian immer noch so glücklich wie am ersten Tag ihrer Liebe!