Sarah Lombardi: Radikaler Schlussstrich! Sie hat die Nase voll

hat die Nase voll! In den letzten Jahren haben sich so viele Kleidungsstücke im Schrank der Sängerin angehäuft, dass sie den Überblick komplett verloren hat. Deshalb hat sie sich nun zu einem radikalen Schritt entschieden!

Sarah mistet aus

Auf verkündet die 27-Jährige, sich von sehr vielen Sachen trennen zu wollen. „Ich möchte all meine Sachen aus meinem alten Kleiderschrank zu einem guten Zweck verkaufen. Das alles wird am 15.03. in einem Laden hier in Köln sein. Der komplette Erlös wird gespendet“, erklärt sie.

Dabei trennt Sarah sich nicht nur von ungetragenen Klamotten, Taschen und Schuhen, sondern auch von ihren absoluten Lieblingsteilen. Ein großer Schritt für die dunkelhaarige Schönheit, „aber in die richtige Richtung“. Doch die Tatsache, dass der Erlös einem guten Zweck zugutekommen wird, dürfte sie sicherlich über den Verlust ihrer Klamotten hinwegtrösten...

