Sarah Lombardi: Ring-Hammer! Dieses Foto sorgt für Aufsehen!

In ihrer Instagram-Story rührt Sarah nun die Werbetrommel für ein Microblading und hält dafür ihre Hände in die Kamera. Ein Detail sticht dabei jedoch ganz besonders ins Auge! Sarah trägt nämlich an ihrer Hand einen dicken Diamant-Klunker. Hat ihr Julian etwa heimlich einen Verlobungsantrag gemacht? Bis jetzt äußerte sich Sarah jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...