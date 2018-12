Sarah Lombardi & Roberto: Es stimmt - Weihnachten sind sie zu dritt!

und ihr Freund Roberto sind seit einem Jahr super happy. Zu Weihnachten überraschen sie jetzt alle mit dieser Neuigkeit!

Sarah Lombardi bestätigt die Neuigkeiten

Weihnachten verbringen die beiden nämlich definitiv zu dritt! Denn auch Pietro wird mit seiner Ex und ihrem neuen Freund feiern. "Natürlich werden wir an Heiligabend hier sein, in Köln, mit meiner Familie. Mein Freund wird da sein. Pietro ist auch herzlich eingeladen und wird natürlich da sein", bestätigt sie jetzt in hrer -Story.

Hach, da wird sich vor allem der kleine Alessio freuen, wenn die ganze Familie zusammenkommt.

Sarah Lombardi feiert auch mit Robertos Familie

Doch nicht nur in Köln wird gefeiert. Am 2. Weihnachtfeiertag fährt die 26-Jährige mit ihrem Freund Roberto nach Berlin zu seiner Familie. Scheint als würde die Sängerin ihre kleine Patchwork-Familie gut unter einen Hut bekommen...