Sarah Lombardi & Roberto Ostuni: Hochzeitsfoto aufgetaucht!

Seit über einem halben Jahr schwebt wieder auf Wolke Sieben. Sie und ihr Freund Roberto Ostuni sind überglücklich. Und das große Glück sieht man ihnen jetzt ausgerechnet auf einem süßen Hochzeitsfoto an!

Sarah Lombardi & Roberto Ostuni: Süßes Hochzeitsfoto!

Sarah Lombardi strahlt fröhlich in die Kamera. Ihr Freund Roberto legt sanft seinen Arm um sie und lächelt glücklich in die Kamera. Beide haben sich ordentlich in Schale geworfen. Hach, heiraten kann so so schön sein! Aber die 25-Jährige hat nicht etwa selber still und heimlich Ja gesgt. Sie war nur zu Gast mit ihrem Schatz. Und dort ist das süße Bild entstanden. „Ich bin auf einer Hochzeit eingeladen und es ist richtig schönes Wetter”, erklärte sie in ihrer -Story.

Sarah Lombardi und Roberto Ostuni gemeinsam auf einer Hochzeit Foto: Instagram/ Sarah Lombardi

Sarah Lombardi & Roberto Ostuni: So ernst ist es zwischen den beiden

Dass Sarah Lombardi ihren Freund Roberto Ostuni auf eine Hochzeit mitnimmt, ist ein großer Schritt. Es zeigt, wie ernst es zwischen dem Paar mittlerweile ist.

Schon vor eingen Wochen verriet die Sängerin auch, dass sie sich sehr wünscht, dass Roberto zu ihr zieht! Sie möchte ein gemeinsames Leben mit dem Berliner aufbauen. Nach der bitteren Trennung von Ehemann hat sie das Liebesglück auch wirklich verdient...