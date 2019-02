Sarah Lombardi & Roberto: Traurige Liebes-News nach einem Jahr

Da ist doch was im Busch! Vorbei die Zeiten, in denen es sommerliche Kuschelbilder von (26) und ihrem Freund Roberto Ostuni (30) gab. Seit Weihnachten hat Sarah keine liebevollen Worte mehr über ihren Liebsten verloren – und auch der Berliner scheint sich immer mehr zurückzuziehen...

Stürzen die beiden etwa gerade in ihre erste große Liebeskrise? Denn statt Unterstützung für Sarahs großes Projekt „Dancing on Ice“ gibt’s offenbar Meinungsverschiedenheiten! Kürzlich klagte Sarah Lombardi sogar über ihren Freund: „Also er sagt: ‚Ich möchte auf jeden Fall eine noch ein bisschen speckige Sarah haben.‘ Er mag auch meine Hamsterbäckchen. Er sagt, die werden ihm langsam zu dünn.“ War ihm Sarahs Teilnahme an „Dancing on Ice“ vielleicht gar nicht recht? Auffällig ist zudem, dass Roberto zuletzt nirgendwo zu sehen war, wenn sie für die Show vor der Kamera stand. Stattdessen postet sich Sarah mit ihrem Tanzpartner Joti Polizoakis (23) auf dem Eis, im Backstage-Bereich und im Auto auf dem Weg ins Hotel. Später kuschelt die Sängerin dann mit einer Freundin im Bett – von Roberto weit und breit keine Spur…

Liebes-Krise bei Sarah Lombardi und Roberto?

Selbst als Sarah wegen eines Muskelfaserrisses eine Zeit lang mit dem harten Training für die Eisshow aussetzen musste und diverse Arzttermine hatte, war von Roberto nichts zu sehen… Früher hat der Vertriebsmitarbeiter oft auf seinen Social-Media-Kanälen für die Projekte und Shows seiner Liebsten geworben und ihr Glück gewünscht – seit Wochen schweigt er sich nun aus. Seine letzten Postings, in denen es um Sarah ging, sind aus dem September und Dezember 2018.

Gut möglich, dass ihm das zunehmende -Engagement seiner Freundin langsam zu viel wird – immerhin kollidiert das ja auch mit der Organisation ihrer Fernbeziehung Berlin-Köln. Eigentlich hatte Roberto ja geplant, zeitnah zu Sarah nach Köln zu ziehen – doch bis jetzt hat er diesen Schritt noch nicht gewagt. Verständlich: Wer bricht schon alle Zelte ab und zieht zur Freundin, wenn eine Beziehung gerade kriselt? Dabei schwärmte die Künstlerin vergangenes Jahr noch ganz verliebt von ihrem Roberto: „Mir ist es sehr wichtig, dass ich mit jemandem viel und gut reden kann, und ich brauche jemanden, der mir sehr viel Liebe schenken kann – und das kann er definitiv. Es passt einfach.“ Doch im Moment sieht es eher aus so, als würde zwischen den beiden nicht mehr alles so perfekt passen …

Sonst hat er sie unterstützt: Das letzte Pärchenfoto ist schon mehrere Wochen her – und auch auf seinem -Account zeigt Sarahs Freund nicht mehr denselben Support für seine Freundin wie vergangenes Jahr noch. Was ist da los?