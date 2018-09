Sarah Lombardi: Schlimme Panikattacke!

Ganz schön mutig! Für die neue Show "Fort Boyard", die heute Abend startet, geht an ihre Grenzen. Sie wagt sich in einen engen Wassertank - und bekommt plötzlich Panik...

Sarah leidet unter Platzangst

In der Sendung muss Sarah vier extrem anspruchsvolle Prüfungen meistern. Doch gleich ihre erste Challenge bringt sie zur Verzweiflung. Sie soll in einen Tank steigen, der sich langsam mit Wasser füllt. Auch eine Schlange gesellt sich zu der Sängerin. „Das war die schlimmste Prüfung und ich hatte richtig Panik – Atemnot und Platzangst", erzählte sie der "BILD"-Zeitung. „Ich habe in meiner Verzweiflung sogar nach Mama geschrien. Trotzdem habe ich gespürt, dass ich eine Kämpferin bin, über mich hinauswachsen kann – und fähig bin, meine Angst zu kontrollieren.“

Sarah will allen beweisen, dass sie über sich hinauswachsen kann. Doch dass die Show so krass wird, hätte sie nicht gedacht. „Ich habe ähnliche Sachen im Fernsehen ja schon oft gesehen und dachte mir immer: Was stellen die sich denn da jetzt so an, das kann doch nicht so schwer sein. Und jetzt steckte ich da plötzlich selbst drin und habe gespürt, wie heftig es ist. Vielleicht hat man als Mutter in solchen Situationen noch mehr diesen Instinkt, das schaffen zu müssen.“

"Dieses Gefühl, das durchziehen zu müssen, war irre"

Doch die ganze Anstrengung hat sich gelohnt: „Dieses Gefühl, das durchziehen zu müssen, war irre. Ich habe gemerkt, dass ich meine Ruhe bewahren muss, sonst geht das schief. Ich habe versucht, meine Angst zu kontrollieren. Und habe mich durchgekämpft. Das Gefühl danach war unbeschreiblich toll.“

Neben Sarah nehmen auch "PBB"-Moderator Jochen Schropp, Sportler Julius Brink, Sänger Ross Antony und Moderatorin Nina Moghaddam an "Fort Beyord" teil.