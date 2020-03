Sarah Lombardi: Schlüpfriger Sex-Skandal!

Reddit this

verbringt wegen der Ausbreitung des Coronavirus momentan sehr viel Zeit zu Hause. Für sie jedoch kein Grund, ihre Fans nicht mit -Storys zu versorgen. Immer wieder gibt die Sängerin Einblicke in ihren Alltag. So zeigte sie sich auch beim Zähneputzen in ihrem Badezimmer. Doch ihren Followern fiel sofort etwas ins Auge...

Pietro Lombardi: Überraschende Liebeserklärung an Ex-Frau Sarah!

Zeigt Sarah Lombardi ihr Sex-Toy auf Instagram?

Im Hintergrund stand ein schwarzes Objekt, das ziemlich an einen Dildo erinnerte. Ups, hat Sarah etwa vergessen ihr Sex-Toy vorher wegzuräumen? Wenig später war die Story wieder gelöscht...

Was steht im Hintergrund in Sarah Lombardis Instagram-Story? Foto: Instagram/ sarellax3

"Ich habe heute einen sehr lustigen und interessanten Artikel gelesen über mich und wollte das einmal kurz klarstellen. Das hier ist das verdächtige Objekt, was sich in meinem Badezimmer befindet. Kein Sorge Leute, es ist einfach nur ein Handschuh", klärte Sarah schließlich auf. Was für eine lustige Verwechslung!

