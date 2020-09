Sarah Lombardi: Schluss aus und vorbei!

Wie Sarah nun im Podcast von Barbara Schöneberger "Mit den Waffen einer Frau" berichtet, ist sie von den massiven Anfeindungen via Instagram mehr als bedient. So musste sie sich vor allem immer wieder bösartigen Kommentaren zu ihrer Figur stellen: "Ich hab mal ein Bild gepostet, da hab ich so ein Bikini-Oberteil an. Und da haben so viele Männer geschrieben: 'Deine Brüste hängen ja!', 'Lass dir doch die Brüste machen!', 'Wie kannst du nur so rumlaufen?', 'Du bist erst 25 und siehst so aus?'" Autsch! Definitiv harte Worte, die an Sarah nicht spurlos vorüber gehen. Doch Sarah sagt ihren Widersachern nun den Kampf an!