Sarah Lombardi: Schmerzhafter Beauty-Wahn! Sie hat es wieder getan

ist im -Wahn! Vor wenigen Wochen ließ sich die dunkelhaarige Schönheit mit der Microblading-Methode die Augenbrauen auffüllen. Nun hat sie sich zwei weiteren Behandlungen unterzogen.

Sarah lässt sich verschönern

In ihrer -Story gesteht die Sängerin, dass dieses Mal ihre Lippen an der Reihe waren. „So viele fragen mich immer nach meinem Lippenstift. Dabei habe ich meine Lippen vor zwei Wochen ganz dezent und natürlich pigmentieren lassen“, so Sarah.

Sarah Lombardi präsentiert stolz das Ergebnis. Foto: Instagram/@sarellax3/@swanbeautyberlin

Damit das Ergebnis noch besser wird, hat die 27-Jährige den Eingriff auch noch ein zweites Mal vornehmen lassen. „Heute wird es ein wenig nachgearbeitet. Bin aber mega zufrieden, weil es mir super wichtig war, dass es nicht nach ‚Lippenstift‘ aussieht, sondern eher einfach nur ein frischer und natürlicher Ton.“

