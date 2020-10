Sarah Lombardi: Schock-Aussagen! So bitter sieht ihre Realität aus!

Dass sich Sarah Lombardi weit mehr Sorgen um ihre Figur macht, als optisch einleuchtet, wissen wir schon länger. Wie bedenklich sie wirklich mit dem eigenen Körper hadert, offenbarte die Sängerin jetzt in einer schockierenden Beichte…

Sie ist gerade in der Form ihres Lebens, hat sich monatelang durch eisernes Training und Dauer-Diäten etliche Kilos abgekämpft. Doch das ist ihr längst noch nicht genug. Dass sie im Netz für ihre straffen Kurven gefeiert wird, beruhigt sie nicht, im Gegenteil, es scheint sie sogar noch dazu anzuspornen, sich weiterzuquälen. Denn immer wieder jammert sie auf ihrem Insta-Profil, wie schrecklich sie während des Corona-Lockdowns zugelegt hätte.

Dass das keine Koketterie ist, sondern offenbar ein ernsthaftes psychisches Problem, wurde nun in Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ deutlich. Da war Sarah Lombardi zu Gast – und fing prompt wieder an, über ihre angeblichen Extra-Pfunde auszupacken: „Ich habe drei bis vier Kilo zugenommen!“ Und gestand dann: „Ich wiege mich viel zu oft, jeden Tag.“

Sarah Lombardi im Body-Wahn

Dass das nicht normal ist, weiß sie selbst. Ihr sei klar, dass man verrückt wird, wenn man immer wieder über sein Gewicht nachdenkt, gab sie zu. Aber: „Ich mache es trotzdem!“ Und breitete dann ihr verzerrtes Selbstbild vor der irritierten Moderatorin aus. „Ich habe nicht so gute Veranlagungen, wir haben, also meine Mutter auch, schon ordentlich Oberschenkel und Cellulite, dabei mache ich so viel Sport, bin während des Lockdowns insgesamt 200 Kilometer gejoggt.“ Außerdem verzichtet sie komplett auf Kohlenhydrate und Zucker.