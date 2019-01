Sarah Lombardi: Schock-Bild nach Unfall aufgetaucht

Bei „Dancing on Ice“ will zeigen, was sie drauf hat. Doch nun der Schock: Beim Training zur Show hat sich die Sängerin verletzt und hat heftige Schmerzen. Ob sie nochmal in der Sat.1-Show auftreten kann, ist noch absolut ungewiss. Offenbar soll sich Aleksandra Bechtel bereits vorbereiten, falls Sarah Lombardi ausfallen sollte.

Sarah Lombardi mit Krücken

Sarah Lombardi zeigte sich bei mit Krücken. "Egal, was auch passiert, verliere niemals dein Lächeln", schrieb die 26-Jährige in einer Instagram-Story.

Foto: Instagram / Sarah Lombardi

Für Sarah Lombardi steht Aleksandra Bechtel in den Startlöchern. "Es kann sein, dass Sarah am Sonntag hier nicht auftreten kann. Sie ist verletzt. Das tut mir auch sehr leid für sie. Ich bin angerufen worden, um einzuspringen und aufzutreten, falls sie nicht kommt. Das wissen wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht", sagt sie in einem Interview mit Sat.1.