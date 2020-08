Sarah Lombardi: Schock-Enthüllung! Jetzt packt Ex-Freund Roberto Ostuni aus

Roberto Ostuni meldet sich zu Wort

Eigentlich waren Sarah und Roberto sehr glücklich miteinander. Doch dann folgte das überraschende Liebes-Aus. Die beiden waren bis Ende 2019 ein Paar. Besonders bitter: Von dem Liebes-Aus soll er auf Instagram erfahren haben!

Während einer Fragerunde auf Instagram spricht Roberto nun über seine Ex-Freundin und den Schmerz, den er lange fühlte. Ein Follower will wissen, ob er über Sarah hinweg ist. Seine Antwort: "Hab' zwar 'ne Weile gebraucht, deswegen auch meine Auszeit, aber umso glücklicher bin ich jetzt so, wie es ist. Trotzdem wünsche ich ihr und Julian nur das Beste." Weitere Fragen zu dem Thema wolle er in Zukunft allerdings nicht beantworten.

"Als ich das gelesen habe... da lag ich im Bett, das hat schon geknallt bei mir", erklärte Robert damals im Gespräch mit RTL. "Das hat schon wehgetan. Ich war ja noch in der Phase, wo ich noch Hoffnung hatte!" Zum Glück hat er den Liebesschmerz mittlerweile überwinden können...