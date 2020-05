Sarah Lombardi: Schock-Enthüllung um ihren Freund Julian

Es hat sie wieder erwischt! (27) ist seit Kurzem wieder in festen Händen. Aber meint es ihr Neuer wirklich ernst – oder nutzt er die Sängerin nur aus?

Seit Anfang des Jahres turtelt die Ex von (27) mit Julian Büscher (27) – einem sinkenden Stern am -Himmel! Er spielte einst in Amerika und Kanada bei den ganz Großen mit. Jetzt ist der Sportler bei TuS Haltern unter Vertrag und kickt in der Regional-Liga.

Für den Sonnyboy könnte es deutlich besser laufen. Wie praktisch, dass er jetzt eine prominente Freundin hat! Denn Sarah bietet ihm ganz neue Karrierechancen. Es gibt zahllose Beispiele dafür, wie aus „Partnern von“ plötzlich selbst (Internet-) wurden: Jüngstes Beispiel: Laura Müller (19)! Die-Wendler-Freundin, die jetzt bei "Let’s Dance" um den Pokal tanzt.

Sarah Lombardi als Karriere-Sprungbrett?

Offenbar könnte auch Julian von diesem Berühmtheits-Phänomen profitieren. Seit die Beziehung zu Sarah öffentlich wurde, steigen seine Fanzahlen auf ! So erwähnt er die hübsche Brünette in seinen Videos und postete ein Foto, auf dem Sarah zu sehen ist.

Eine süße Geste – oder nur ein eiskalter Plan, um sich in ihrem Namen und Ruhm zu sonnen? Mit steigender Bekanntheit bekommt Julian sicher auch bessere Angebote als Fußballer. Also Sarah, pass auf! Fall nicht auf einen Liebes-Schuft rein...