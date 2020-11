Sarah Lombardi: Schockierende Enthüllung! Ihr Glück liegt in Scherben

Fünfe auch mal gerade sein lassen? Nicht mit Sarah Lombardi! Die muss immer alles ganz genau im Blick behalten, ob es sich ums Handy ihres Freundes oder den Zeiger der Waage handelt. Schon länger leidet die Sängerin an schweren Zwangsstörungen, die ihr Leben offenbar mehr und mehr im Griff haben…

Bereits während ihrer Beziehung zu ihrem Ex Roberto gab Sarah zu, dessen Telefon zu checken. Und auch ihrem aktuellen Liebsten scheint sie nicht bedingungslos zu vertrauen: Sie hätte in Julians Handy geschaut, ja, es sogar schon geortet, gestand sie gerade in einem TikTok-Video. Außerdem sei es ihr gar nicht recht, wenn er abends ohne sie unterwegs ist… Klingt ganz so, als ob ihre Kontrollsucht allmählich außer Kontrolle gerät. Vor allem wenn man bedenkt, wie verliebt sie und ihr Kicker sich ständig zeigen, was Sarahs drastische Spionage-Maßnahmen umso bedenklicher erscheinen lässt.

Sarah Lombardi leidet unter Zwangsstörungen

Zumal sie auch sonst nicht zum Loslassen neigt, nicht mal in eigener Sache: Mindestens so knallhart wie ihre Beziehungen reguliert sie nämlich ihren Body, achtet geradezu besessen auf ihre Figur, wie sie kürzlich im Podcast von Barbara Schöneberger verriet: „Man wird verrückt, wenn man immer sein Gewicht kontrolliert. Aber ich mache es trotzdem!“