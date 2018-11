Sarah Lombardi: Schwanger? Dieses Statement ist eindeutig!

Reddit this

Erst kürzlich teilte Sarah auf eine rührende Liebeserklärung an ihren Schatz Roberto. "Seitdem ich dich kenne spielt mein Herz verrückt, es möchte dir sagen, wie wundervoll du bist. Seitdem ich dich kenne belebst du meine Seele. Ich mag deine Art, du bringst Farbe in mein Leben", trällerte sie in die Kamera. Ja, Sarah hat es richtig erwischt. Wagen die beiden Turteltauben jetzt schon den nächsten Schritt?

Ein Mädchen! Sarah spricht über Baby Nummer 2

Via Instagram forderte Sarah ihre Fans auf, ihr Fragen zu stellen, die sie in ihrer Story beantwortete. "Bist du schwanger?", wollte ein Follower prompt wissen. Ihre klare Antwort: "Nein, sehe ich so aus?" Ganz abwegig sind die Schwangerschaftsspekulationen aber nicht. Schließlich betonte Sarah immer wieder, dass sie sich noch weiteren Nachwuchs wünscht. "Ich möchte auf jeden Fall noch Kinder haben", verriet sie der "Closer". "Ich habe mir immer schon ein Mädchen gewünscht."

Auf Instagram klärte Sarah alle Schwangerschaftsgerüchte auf Foto: Instagram/ sarellax3

Sarah Lombardi und Roberto: Fremdgeh-Drama!

Sohn Alessio hat ein kleines Problem

Weiterer Nachwuchs muss derzeit noch warten. Aber die 25-Jährige hat eh alle Hände voll mit Söhnchen Alessio zu tun. Denn mit seinen drei Jahren ist er immer noch nicht trocken. "Ich wünschte es. Es dauert doch länger, als ich dachte", klagte sie während ihrer Instagram-Fragerunde. Druck will sich Sarah deswegen aber nicht machen. "Er weiß, Mama findet's super, wenn's klappt und dann freut er sich auch."