Sarafina Wollny: Schwanger? Jetzt spricht sie Klartext!

Dass sich und ihr Verlobter Peter Heck ein Kind wünschen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, dass es jetzt endlich soweit ist...

Zeigt Sarafina hier ihren Babybauch?

Grund für die Spekulationen war ein Familie-Foto, das Mama Silvia auf ihrem -Account postete. Einige Fans wollten einen Babybauch bei Sarafina entdeckt haben. "Ist Sarafina schwanger? Kommt so rüber auf dem Bild. Wenn das wirklich so ist, dann freue ich mich riesig. Mutter zu sein, ist das Schönste was es gibt", kommentierte ein Fan.

Sarafina und Peter wollen sich auf die Hochzeit konzentrieren

In ihrer Instagram-Story sprach die 24-Jährige jetzt Klartext. "Nein, ich bin nicht schwanger, hatte einen All-Inklusive-Urlaub in der Türkei", schrieb sie. "Wie schon öfters gesagt werden wir uns jetzt erstmal auf unsere Hochzeit konzentrieren." Noch dieses Jahr will sie ihrem Schatz das Ja-Wort geben. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Und wer weiß, vielleicht lassen sie nach der Trauung ja die Baby-Bombe platzen...