Sarah Lombardi: ENDLICH bestätigt sie die süßen Neuigkeiten!

Alle Fans haben aktuell jeden Grund zur Freude! Nach ihrer Verletzung musste Sarah in der dritten Folge "Dancing on Ice" aussetzen und es war lange unklar, ob sie wieder auf die Eisfläche zurückkehren kann. Doch jetzt die Überraschung!

Sarah Lombardi: Dieses Ultraschall-Foto bestätigt die süßen Neuigkeiten!

Sarah Lombardi tanzt wieder übers Eis

Via "Instagram" lässt Sarah nun die Bombe platzen und teilt mit ihren Fans einen Clip, in dem sie zu sehen ist, wie sie wieder übers Eis schwebt. Sarah bestätigt damit die schöne Neuigkeit, dass sie am Sonntag wieder bei "Dancing on Ice" mit von der Partie ist. Dass solche eine tolle Botschaft von ihren Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Sahras Fans freuen sich für sie

Wie unter den Post-Kommentaren deutlich wird, können ihre Followers schon jetzt kaum abwarten, ihr Idol wieder auf dem Eis zu sehen. So kommentieren sie: "Hey liebe Sarah kannst du etwa am Sonntag wieder mitmachen? Oh mein Gott ich freu mich gerade so riesig" sowie "Guten Morgen liebe Sarah! Schön, dass du wieder auf dem Eis bist. Pass gut auf dich auf und viel Spaß dabei. LG an Dich." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht!