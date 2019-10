Sarah Lombardi: Sie packt aus! Das hält sie von Pietro und Melissa

Reddit this

Pietro Lombardi hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Doch was hält seine Ex Sarah eigentlich davon?

Foto: Photo by Tristar Media/Getty Images

schwebt momentan im Liebesglück! Seit kurzem trifft er sich mit " "-Kandidatin Melissa - und ist völlig hin und weg von der brünetten Schönheit. "Es fühlt sich genauso richtig an wie bei Sarah!", schwärmt er gegenüber der "BILD"-Zeitung. Apropos Sarah. Was sagt die Ex denn zu Pietro und Melissa?

Sarah Lombardi hat eine klare Meinung zu Pietro und Melissa

Im Interview mit äußert sich Sarah jetzt zum ersten Mal über die beiden Turteltauben. "Ich finde, dass sie ein sehr hübsches Mädchen ist. Ich kenne sie ja noch nicht, aber sie scheint mir sympathisch", findet Sarah. "Die müssen sich jetzt erstmal kennenlernen. Ich wünsche ihnen ganz viel Glück. Wer weiß, was daraus wird. Jetzt sind alle Augen auf die beiden gerichtet, deshalb ist natürlich schwer. Lasst die beiden Mal in Ruhe, die machen das. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber irgendwann wird Pietro auch die richtige Frau finden."

Sarah und Pietro Lombardi feierten zusammen Geburtstag

Zwischen Sarah und Pietro herrscht also kein böses Blut. Im Gegenteil! Am Dienstag feierten die beiden noch gemeinsam mit Söhnchen Alessio und Sarahs Freund Robert ihren 27. Geburtstag. Und wer weiß, vielleicht ist bei der nächsten Feier ja auch Melissa dabei...

