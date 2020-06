Sarah Lombardi: Sie packt über die Trennung aus!

Kurz nach dem Liebes-Aus kam es zu einem heftigen Streit. Angeblich betrog Sarah Pietro damals mit ihrer Jugendliebe Michal T. Doch mittlerweile ist Gras über die Sache gewachsen. Vor allem für Söhnchen Alessio haben sich die beiden wieder zusammengerauft. "Ich glaube, dass wir das echt richtig gut hinbekommen haben. Wir leben ja beide in Köln, dadurch ist es natürlich auch einfacher", erzählte Sarah jetzt in der Talkshow "Kölner Treff". "Wir versuchen uns immer mit dem Zeitmanagement so zu arrangieren, dass es funktioniert. Natürlich gibt es keine konkrete Regelung und Tage, weil unser Job das nicht zulässt. Manchmal bin ich eine Woche weg und komme dann erst wieder, aber wir sprechen uns da extrem viel ab."