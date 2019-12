Sarah Lombardi: Sie spricht über ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit

Es wird nicht ruhig bei ! Obwohl die aus der Star-Welt nicht mehr wegzudenken ist, verrät Sarah nun, dass sie schön öfters mit dem Gedanken spielte, sich aus der Öffentlichkeit zurück zu ziehen...

Pietro & Sarah Lombardi: Jetzt verkündet Pietro das süße Comeback!

Sarah Lombardi gibt Trennung von Roberto bekannt

Erst vor einigen Tagen meldete sich Sarah mit der traurigen Nachricht zu Wort, dass sie und Roberto wieder getrennte Wege gehen! Obwohl Sarah und ihr Ex so glücklich miteinander schienen, gaben sie ihrer Liebe keine Chance mehr. Doch Sarah zeigt sich selbstbewusst und strotzt allen Negativ-Schlagzeilen über die Trennung. Allerdings war die Sängerin nicht immer so stark. Wie Sarah nun nämlich verrät, ging es ihr nach der Trennung von Pietro weitaus schlechter...

Sarah wollte aus der Öffentlichkeit verschwinden

Wie Sarah berichtet, spielte sie nach der Trennung von Pietro immer wieder mit dem Gedanken, ihr Star-Leben an den Nagel zu hängen. So erklärt sie gegenüber " ": "Es gab Tage, da habe ich mir echt gesagt: 'Okay, Sarah, du hörst mit dem ganzen Mist jetzt auf. Du löschst einfach , , du löschst dich einfach überall und hörst auf.' Aber dann gab es auch wiederum Tage, wo ich gesagt habe: 'Nein! Warum?'" Wow! Ehrliche Worte, die intime Einblicke ins Sarahs Innerstes geben. Bleibt zu hoffen, dass bei ihr in Zukunft solche Gedanken gar nicht mehr aufkommen...

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht!