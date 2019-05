Sarah Lombardi: Sie zieht einen drastischen Schlussstrich

schwebt wieder auf Wolke Sieben! Erst kürzlich feierte sie ein Liebes-Comeback mit Freund Roberto. Die beiden verbrachten sogar einen gemeinsamen Urlaub. Immer wieder postete sie romantische Selfies mit ihrem Schatz. Doch jetzt hat Sarah einen Schlussstrich gezogen...

Sarah hat die Schnauze voll

Sie will ihren Schatz zukünftig komplett aus der Öffentlichkeit raushalten. Es ist schon eine bewusste Entscheidung, das habe ich aus der Vergangenheit viel gelernt", erklärte die Sängerin jetzt m Interview mit "Guten Morgen Deutschland". Denn in der Vergangenheit sorgte die Beziehung oft für Schlagzeilen. Immer wieder wurde über eine Trennung spekuliert. Das will die 26-Jährige in Zukunft vermeiden.

Haben sich Sarah und Roberto verlobt?

Ihr Plan ist aufgegangen. Die beiden Turteltauben sind verliebter denje. Haben sie jetzt etwa den nächsten Schritt gewagt? Erst kürzlich überraschte Sarah in ihrer -Story mit einem funkelnden Ring am Finger. Ob sich die beiden wirklich verlobt haben? Das bleibt wohl ihr Geheimnis...