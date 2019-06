Sarah Lombardi: Skandal um ihren gesponserten Urlaub

Mit über 1,1 Millionen Followern auf hat (26) eine große Reichweite – und ist damit attraktiv für Werbepartner. Deshalb wird sie immer wieder an die schönsten Ferienorte der Welt eingeladen, um von dort PR zumachen – allerdings möchte sie die Urlaubszeit wohl nicht allein verbringen und packt deshalb gern auch mal Freund Roberto (30) ein…

Braun gebrannt lächelt sie in die Kamera, die Sonne scheint, im Hintergrund glitzert das Meer – Urlaubsfeeling pur auf dem Instagram-Account von Sarah! Doch die Sängerin erholte sich vor einigen Tagen nicht einfach so auf der griechischen Insel Santorin, sondern soll dort auch arbeiten: Die Einladung zu diesem Lux ustrip kam vom Fitnessbekleidungshersteller Oceans Apart – und für den musste sie vor Ort auch fleißig Werbung machen. Produktvorstellungen en masse mit Verweis auf den Online-Shop sowie Insta-Storys, in denen sich Sarah im Komplett-Look der Fitnessmarke bei manst rengenden Workout vor traum hafter Kulisse präsentiert. „Mit dem Code ,Sarahbeach‘ gibt es ab 69 Euro zwei Produkte eurer Wahl geschenkt“, verlinkt sie dann noch in einem Kurz-Clip. Zudem bedankt sie sich bei ihrem Werbepartner ausführlich für den tollen Aufenthalt… Ein Danke gibt’s übrigens auch dafür, dass sie ihre Liebsten nach Griechenland mitnehmen durfte, denn Freund Roberto war neben ihrem Sohn Alessio natürlich auch dabei.

Sarah Lombardi ist gefragte Influencerin

Job und Familienurlaub verbinden? Das ist nicht das erste Mal für Sarah. Im März flog sie schon mit ihrem Werbepartner Fitvia nach Mauritius. Mit dabei? Klar, Roberto und Alessio! Sie zeigte die beiden in mehreren Insta-Videos – bevor sie wieder die ein oder andere Werbe-Story aufnahm.

Wie solch eine gesponserte Reise abläuft? „In den meisten Fällen bekommt man ein Briefing, was genau wie oft gepostet werden soll“, erklärt Dschungel-Queen Jenny Frankhauser, die selbst einen erfolgreichen Instagram-Account führt, auf "Closer"-Nach frage. „Es ist meistens so, dass man die Anreise und die Übernachtung bezahlt bekommt. Dafür bedankt man sich dann natürlich bei der jeweiligen Firma.“ Und für die scheint sich diese Art von Promo eindeutig zu lohnen: Gerade wurde eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass mehr als ein Drittel der Befragten mehrfach am Tag mit Instagram interagieren. 80 Prozent davon gaben sogar zu, ein Produkt auf Empfehlung eines Influencers gekauft zu haben, indem sie auf einen Link oder ein Bild klickten.

Freund Roberto darf mit auf Reisen

Auch der Influencer profitiert natürlich davon: „Der Verdienst richtet sich nach der Anzahl der Follower und nach Reichweite. Je mehr Personen deine Insta-Storys gucken, desto teurer wirst du“, weiß Jenny.

Ob Roberto seine Kosten für die diversen Traumreiseziele selbst übernehmen musste? Leisten könnte er es sich theoretisch, denn laut seines Profils auf einem Karriereportal arbeitet er für eine Online-Plattform, die Dienstleister und Kunden zusammenbringt. Doch wahrscheinlich durfte er umsonst mit – schließlich hat Sarah eine extrem große Reichweite auf Instagram … Doch auch einige Fans sind langsam genervt von Sarahs Dauer-Promo: „Warum machst du so viel Werbung? Das ist nicht mehr schön …“, heißt es in einigen Kommentaren.

Aber nicht nur Sarah versorgt ihre 1,1 Millionen Follower regelmäßig mit Werbe-Urlaubs-Schnappschüssen – auch andere Promi-Damen nehmen diese Gelegenheiten gerne wahr. So zum Beispiel : Die wurde kürzlich von und ih ren Werbepartnern für mehrere Tage zum Yoga-Event nach Kroatien eingeladen – und postete von dort fleißig. Ach ja, da war Sarah übrigens auch gemeinsam mit Roberto und Alessio…