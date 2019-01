Reddit this

Sarah Lombardi: So geht es ihr nach ihrer Verletzung wirklich!

Am vergangen Sonntag war Sarah Lombardi nach ihrer Verletzung erstmals wieder bei "Dancing on Ice" zu sehen. Doch ist die Sängerin wirklich wieder fit?

Arme ! In der vorletzten "Dancing on Ice"-Show musste die Beauty die Ersatzbank hüten, da sie sich beim Show-Training eine schwere Verletzung zuzog. Am Sonntag dann ihr großes Comeback! Doch wie fühlte sich Sarah nach ihrem großen Auftritt?

Sarah Lombardi: Die Verletzung ist immer noch da!

Wie Sarah verrät, ist ihre Verletzung nach wie vor spürbar. So berichtet sie gegenüber "Promiflash": "Ja natürlich, die Verletzung wird auch erst einmal bleiben." Die Arme! Doch zum Glück lässt sich Sarah davon nicht aus der Bahn werfen und zeigt sich wie gewohnt selbstbewusst und positiv...

Sarah nimmt es gelassen!

"Ich sollte schon aufpassen, darf ein paar Bewegungen nicht machen. Aber ansonsten bin ich sehr positiv eingestellt", fügt Sarah hinzu. Vor allem ihr "Dancing on Ice"-Comeback gab ihr neuen Aufschwung. So erläutert Sarah: "Es war unglaublich toll, ein magischer Moment. Ich bin total stolz. Joti und ich sind mittlerweile wie Geschwister und ich bin so stolz darauf, mit ihm auf dem Eis zu stehen." Ehrliche Worte, die zeigen: Sarah ist und bleibt eine absolute Power-Frau!